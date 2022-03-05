Макрон обсудил с Шольцем, Джонсоном и Зеленским ситуацию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Елисейский дворец.

Согласно заявлению Парижа, Макрон с собеседниками обсудили ситуацию с Запорожской АЭС. Президент Франции также рассказал главам государств о результатах своей беседы с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Отмечается, что лидеры стран приветствовали призыв Макрона предпринять меры для выполнения рекомендаций МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявления о том, что российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Небензя назвал подобные утверждения ложными. Он отметил, что все это часть беспрецедентной кампании лжи и дезинформации, направленной против России.

4 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Он уточнил, что украинские военнослужащие, которые охраняли электростанцию, покинули объект еще до прихода российских подразделений и скрылись в неизвестном направлении.

