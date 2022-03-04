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Небензя опроверг заявления об обстреле российскими военными Запорожской АЭС

Постпред Небензя назвал ложными заявления об обстреле российскими военными Запорожской АЭС
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявления о том, что российские военные обстреляли Запорожскую АЭС. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Небензя назвал подобные утверждения ложными. Он отметил, что все это часть беспрецедентной кампании лжи и дезинформации, направленной против России. По его словам, заявления об обстреле электростанции и возникшем там пожаре не соответствуют действительности.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Он уточнил, что украинские военнослужащие, которые охраняли электростанцию, покинули объект еще до прихода российских подразделений и скрылись в неизвестном направлении.

Марина Совина
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