Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы самые необходимые функции смартфонов

Пользователи сети рассказали, что хотят возвращения в смартфоны съемного аккумулятора

Фото: Ivan Samkov / Pexels

Читатели издания Android Authority назвали самые желанные функции телефонов, которых не хватает в современных устройствах. Результаты опроса опубликованы на сайте медиа.

В опросе, проведенном среди четырех тысяч пользователей сети, читателей просили ответить, какую недостающую функцию они хотели бы видеть в своем смартфоне. Выяснилось, что самая популярная необходимая особенность — съемная батарея. За этот вариант ответа проголосовали 36,22 процента респондентов. По словам опрошенных, это позволило бы иметь несколько аккумуляторов и быстро менять их при необходимости.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

На втором месте оказался слот для карты памяти SD, вариант набрал 23,39 процента голосов. «Это также отличный выбор, так как карты microSD очень дешевые, а расширение хранилища снижает необходимость переноса данных в облачное хранилище», — прокомментировали ситуацию авторы. На третью по популярности позицию поставили разъем для наушников, который получил 22,85 процента голосов.

Также пользователи смартфонов отметили, что хотели бы видеть в телефонах инфракрасный порт для передачи данных и управления устройствами умного дома, и физическую клавиатуру.

Ранее представители сети магазинов «Ситилинк» рассказали, что продажи смартфонов в России в феврале 2022 года выросли на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку самых популярных телефонов вошла продукция компаний Apple, Xiaomi и Samsung.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
В Финляндии заявили о негативных последствиях антироссийских санкций
Россиянам назвали срок продолжения прежней работы карт Visa и Mastercard
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.