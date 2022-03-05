Названы самые необходимые функции смартфонов

Читатели издания Android Authority назвали самые желанные функции телефонов, которых не хватает в современных устройствах. Результаты опроса опубликованы на сайте медиа.

В опросе, проведенном среди четырех тысяч пользователей сети, читателей просили ответить, какую недостающую функцию они хотели бы видеть в своем смартфоне. Выяснилось, что самая популярная необходимая особенность — съемная батарея. За этот вариант ответа проголосовали 36,22 процента респондентов. По словам опрошенных, это позволило бы иметь несколько аккумуляторов и быстро менять их при необходимости.

На втором месте оказался слот для карты памяти SD, вариант набрал 23,39 процента голосов. «Это также отличный выбор, так как карты microSD очень дешевые, а расширение хранилища снижает необходимость переноса данных в облачное хранилище», — прокомментировали ситуацию авторы. На третью по популярности позицию поставили разъем для наушников, который получил 22,85 процента голосов.

Также пользователи смартфонов отметили, что хотели бы видеть в телефонах инфракрасный порт для передачи данных и управления устройствами умного дома, и физическую клавиатуру.

Ранее представители сети магазинов «Ситилинк» рассказали, что продажи смартфонов в России в феврале 2022 года выросли на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку самых популярных телефонов вошла продукция компаний Apple, Xiaomi и Samsung.