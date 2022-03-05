В СЖР прокомментировали отказ Илона Маска от блокировки российских СМИ

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировали отказ основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска от блокировки российских СМИ. В беседе с изданием NEWS.ru он поприветствовал решение предпринимателя.

Соловьев отметил, что отказу Маска от блокировки российских СМИ в глобальной спутниковой системе связи Starlink можно дать только положительную оценку. «На общем фоне массового нарушения всех принципов журналистики, свободы слова и свободы распространения информации во всем западном мире сейчас этот одинокий голос, конечно, выделяется», — высказался он.

Глава СЖР также предположил, что предприниматель способен вынести все удары, которым подвергнется после своего заявления об отказе блокировки российских СМИ. «Маск — один из самых богатых людей в мире и человек достаточно независимый», — пояснил он.

5 марта стало известно, что Маск отказался блокировать российские СМИ. «Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета», — заявил предприниматель. Он также подчеркнул, что является приверженцем абсолютной свободы слова.

27 февраля сообщалось, что Маск открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины в связи со специальной операции России по защите Донбасса. Отмечалось, что в страну были отправлены новые терминалы.