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Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете

Самая дешевая квартира на острове Пхукет продается за 3,88 миллиона рублей

Фото: Globallookpress.com

В марте 2022 года самая дешевая квартира на острове Пхукет продается за 3,88 миллиона рублей, следует из материалов портала Thailand Real Estate, предоставленных «Ленте.ру». Этот бюджет позволит приобрести апартамент-студию площадью 20 квадратных метров.

Как отмечают специалисты, объект, предлагаемый по минимальный стоимости, расположен в пешей доступности от пляжа Май Као. Новый владелец получит квартиру с полной чистовой отделкой, но без мебели.

Второй по уровню ценовой доступности названа 30-метровая квартира за 4,56 миллиона рублей. Недвижимость расположена в полутора километрах от пляжа, в районе Чалонг. Кондоминиум в доме, построенном в 2019 году, имеет собственную террасу.

Замыкает топ-3 самых доступных квартир на Пхукете лот площадью 29 квадратных метров, расположенный недалеко от пляжа Кату. Стоимость объекта — 4,83 миллиона рублей. На территории комплекса есть собственный сад, спортзал и бассейн.

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Нина Ташевская
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