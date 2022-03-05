Украина стала участником Центра НАТО по киберзащите

Украина стала членом Центра НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE), передает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Эстонии Калле Лаанета.

«Мы приветствуем решения членов НАТО, согласившихся на предоставление Украине статуса страны-участника CCDCOE», — заявил Лаанет.

CCDCOE базируется в Таллине и является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила причины невмешательства НАТО в конфликт на территории Украины. По ее словам, альянс хочет избежать «безграничной эскалации» во всей Европе и должен сохранять хладнокровие.