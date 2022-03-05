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Украина стала участником Центра НАТО по киберзащите

НАТО предоставило Украине статус участника Центра по сотрудничеству в области киберзащиты

Фото: Depositphotos

Украина стала членом Центра НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE), передает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Эстонии Калле Лаанета.

«Мы приветствуем решения членов НАТО, согласившихся на предоставление Украине статуса страны-участника CCDCOE», — заявил Лаанет.

CCDCOE базируется в Таллине и является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила причины невмешательства НАТО в конфликт на территории Украины. По ее словам, альянс хочет избежать «безграничной эскалации» во всей Европе и должен сохранять хладнокровие.

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Алевтина Запольская
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