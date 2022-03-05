Звезда «Трансформеров» избавился от дома с огромной фигурой робота

Американский актер и рэпер Тайриз Гибсон избавился от дома в Лос-Анджелесе. Вместе с недвижимостью звезда «Трансформеров» передал новому владельцу огромную фигуру робота Бамблби из культовой франшизы, сообщает Architectural Digest.

В особняке площадью 485 квадратных метров пять спален и шесть ванных, к хозяйской комнате примыкает балкон. Помимо основной постройки есть дополнительная, площадь которой — 279 квадратных метров. Это здание занимает большую часть заднего двора и предназначается для приема гостей. В нем есть полноценная кухня, комната для совещаний, салон красоты и спа на крыше. Как снаружи, так и внутри оборудован кинотеатр. Место для просмотра фильмов на свежем воздухе окружено высокими деревьями и оснащено камином, а рядом с диваном стоит реплика желтого автобота.

Гибсон приобрел дом в районе Вудленд-Хиллз в 2011 году, заплатив за него 1,3 миллиона долларов. Теперь он получил значительно больше — 2,4 миллиона. Личность нового владельца недвижимости неизвестна. По информации издания, на данный момент Тайриз живет в Атланте в штате Джорджия.

Ранее резиденцию в Лос-Анджелесе продал музыкант Фаррелл Уильямс. Певец получил за элитную недвижимость 9,2 миллиона долларов. Внутри главного здания пять спален, пять ванных, гостиная с камином и кухня, а снаружи — кинотеатр, скейт-парк и другие удобства.