Популярная среди россиян пляжная страна упростила въезд одной категории туристов

Власти Туниса в очередной раз упростили правила въезда в страну для туристов, отменив сертификаты о прививках и справках о тестировании для детей до 18 лет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

25 февраля правительство популярной среди россиян пляжной страны решило еще больше смягчить протоколы въезда для иностранных туристов. Так, изменения преимущественно коснутся одной категории путешественников — несовершеннолетних отдыхающих.

В частности, отменяется выборочное тестирование в аэропорту для туристов в возрасте до 18 лет. Помимо прочего, несовершеннолетним путешественникам можно приезжать в Тунис без сертификатов вакцинации. Прежде под это правило попадали только дети до шести лет.

Ранее в феврале власти Туниса отменили требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет, в том числе и для россиян, вакцинированных «Спутником V».