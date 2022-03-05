Турция решила договориться об эвакуации граждан с Украины через Россию

Турция решила договориться о создании коридора эвакуации своих граждан с украинской территории через Россию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Сегодня есть территории, где введено временное прекращения огня. Мы хотели, чтобы режим прекращения огня был продолжительным и на всей территории Украины. Мы продолжаем процесс эвакуации наших граждан, свыше 11 тысяч наших граждан уже эвакуированы. Ведутся переговоры по созданию коридоров, в том числе через Россию, для эвакуации», — рассказал он, отметив, что сегодня автобусами из различных территорий Украины ожидается эвакуация 400 граждан.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. Евросоюз закрыл воздушное пространство и запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним. Кроме того, ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.