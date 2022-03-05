Учредителя «Важных историй» признали нежелательным в России

Минюст России внес в список нежелательных организаций Ассоциацию развития журналистики и латвийский фонд IStories fonds, который является учредителем издания «Важные истории» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Соответствующие записи появились в реестре на сайте ведомства.

Отмечается, что обе организации были внесены в перечень на основании решений Генпрокуратуры о признании их деятельности нежелательной от 22 февраля 2022 года.

О том, что «Важные истории» признали иностранным агентом, стало известно в конце августа 2021 года. Аналогичный статус был присвоен семи сотрудникам издания. Тогда же в реестр иноагентов попал телеканал «Дождь».