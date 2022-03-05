Семьи погибших на Украине российских военных получат по пять миллионов рублей

Семьи военных России и росгвардейцев, погибших в ходе спецоперации на Украине или в Сирии, получат дополнительные единовременные выплаты по пять миллионов рублей. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом в случае ранения российским военнослужащим будет выплачено по три миллиона рублей.

Ранее в марте сообщалось, что Владимир Путин поручил выплатить всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, более 7 миллионов рублей. Он также поручил установить дополнительную выплату в 5 миллионов рублей семьям военных, погибших на Украине.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.