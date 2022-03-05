Президент Финляндии назвал ответственного за решение о вхождении в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение о вступлении страны в НАТО должен принимать парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью финского президента Fox News.

По словам Ниинисте, он понимает, что НАТО держит открытыми свои двери для потенциального присоединения новых членов к организации. Президент отметил, что сейчас в Финляндии идет оживленная дискуссия по вопросу вхождения страны в альянс, и парламент принимает активное участие в ней. «И в конечном итоге это решение принимается парламентом», — подчеркнул он.

Помимо этого, президент ответил на вопрос, может ли его страна находиться в той же безопасности, не вступая в НАТО, как если бы она стала членом альянса. Он заявил, что Финляндия была в полной безопасности, но сейчас, безусловно, необходимо учитывать то, что произошло в Европе.

Ранее Ниинисте заявил, что власти Финляндии открыты к обсуждению вопроса о вступлении страны в НАТО. По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.

До этого в парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Опрос показал, что доля тех, кто поддержал бы это решение, достигла 53 процентов.

