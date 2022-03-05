Вильфанд спрогнозировал погоду на 8 марта

К Международному женскому дню почти во все регионы России придет похолодание. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозу, на этих выходных отрицательные температурные аномалии будут на севере европейской части России, на Верхней Волге, а также на севере Урала. К 7 марта похолодание придет в Центральный и Приволжский федеральные округа, а также в Сибирь и Красноярский край, предупредил метеоролог.

Вильфанд отметил, что температура, соответствующая климатической норме, будет наблюдаться на юге России с 8-9 марта.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столичном регионе температура в выходные опустится до минус 6-11 градусов, однако средний показатель не позволит говорить о похолодании именно к субботе и воскресенью.