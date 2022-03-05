Подозреваемого в убийстве поймали спустя 23 года розыска в Москве

В Москве полиция поймала подозреваемого в убийстве, который находился в розыске 23 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, 52-летнего мужчину задержали в одной из квартир в Беринговом проезде. У него был при себе чужой паспорт с вклеенной туда его фотокарточкой. Он проживал у знакомого в Резервном проезде. Убийство, в котором он подозревается, было совершено в 1999 году. В настоящий момент фигурант дела находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование и грабеж спустя почти 30 лет после случившегося. Он совершил преступления еще 15-летним подростком — в сентябре 1992 года на проспекте Стачек ограбил и изнасиловал 32-летнюю женщину.