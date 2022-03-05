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Лавров обвинил Украину в удержании иностранцев и мирных граждан в заложниках

Лавров: военные РФ сделали все возможное для работы гуманитарных коридоров на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Российские военные сделали все возможное для работы гуманитарных коридоров на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«С самого начала мы обозначили готовность обеспечивать гуманитарные коридоры, как для мирных жителей соответствующих населенных пунктов, так и для иностранных граждан, которые оказались в это время на территории Украины» — подчеркнул дипломат. Он обвинил Киев в намеренном удержании иностранцев и мирных украинцев в качестве заложников.

Лавров также рассказал, что военные РФ были готовы помочь в эвакуации иностранных студентов из Харькова, но этому помешала украинская сторона.

Ранее министр сообщил, что, по предварительной информации, власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России. По его словам, такие действия похожи на «манеры киевского режима».

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Виктория Кондратьева
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