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Зеленский призвал США ввести эмбарго на импорт российской продукции

Президент Украины Зеленский призвал США ввести эмбарго на импорт российской продукции
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с конгрессменами США призвал ввести эмбарго на импорт всей российской продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис украинского лидера.

Глава государства отметил, что необходимо усиливать санкционное давление на Россию. «По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования [в торговле]», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Украина предпринимает все усилия, чтобы обеспечить выполнение договоренностей, заключенных на переговорах с Россией. По словам политика, прежде всего речь идет о создании гуманитарных коридоров и обеспечения их безопасности для эвакуации граждан. «Это одна из главных задач именно сегодня», — сказал он.

Марина Совина
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