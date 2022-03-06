Байден заявил о подготовке дополнительной финансовой помощи Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что его администрация вместе с Конгрессом готовят дополнительную финансовую помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден отметил, что его администрация наращивает объемы помощи Украине в области безопасности, гуманитарной и экономической сферах, а также тесно сотрудничает с Конгрессом для обеспечения дополнительного финансирования», — сообщили в Белом доме.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство страны готово предоставить Украине финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. По его словам, выплату готовы совершить немедленно. При этом ранее МИД Франции выплатил украинским властям финансовую помощь в размере 100 миллионов евро.

Также о готовности оказать Киеву финансовую поддержку заявлял глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс. Он считает, что нынешние «разрушительные события» в стране будут иметь «далеко идущие экономические и социальные последствия».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

