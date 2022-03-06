В США сравнили украинскую армию с исламистами

Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор сравнил Вооруженные силы Украины (ВСУ) с ближневосточными экстремистами из-за использования мирного населения в качестве живых щитов. Его цитирует РИА Новости.

По словам Макгрегора, поведение украинской армии можно объяснить тем, что у нее нет мобильности, систем ПВО и прикрытия с воздуха, из-за чего им приходится прятаться в населенных пунктах. «Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения», — отметил он.

Полковник также подчеркнул, что российская армия действует максимально аккуратно и старается минимизировать ущерб, в отличие, например, от армии США в Ираке.

Макгрегор уверен, что поражение ВСУ неизбежно и президент Украины Владимир Зеленский просто пытается его отсрочить любыми способами. По его мнению, требование России о нейтральном статусе Украины вполне закономерно и соответствует интересам США — в этом случае страна могла бы стать буферной зоной между Москвой и Вашингтоном.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам пресс-секретаря главы государства, ее целью являются «демилитаризация и денацификация Украины», а сроки проведения спецоперации определит сам верховный главнокомандующий.

Сенатор от Республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на Украину. По его словам, «необходимо всегда сохранять открытыми все возможности». При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден исключает участие армии США в конфликте на Украине.

