Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в стране лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», — заявил Антонов.

По его словам, он «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса».

Ранее Антонов уличил американского сенатора-республиканца Рика Скотта (от штата Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав. Сенатор Скотт, не исключивший ввод войск США на Украину, по сути, призвал к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами, выразил мнение посол РФ.

Ранее Рик Скотт заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину.