Американского сенатора уличили в призыве к столкновению ядерных держав

Посол России в США Анатолий Антонов уличил американского сенатора-республиканца Рика Скотта (от штата Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав. Его слова в воскресенье, 6 марта, приводит ТАСС.

Сенатор Скотт, не исключивший ввод войск США на Украину, по сути, призвал к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами, считает посол РФ.

Ранее Рик Скотт заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран.

