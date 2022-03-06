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Американского сенатора уличили в призыве к столкновению ядерных держав

Посол РФ Антонов заявил, что сенатор Скотт призвал к прямому столкновению ядерных держав
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов уличил американского сенатора-республиканца Рика Скотта (от штата Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав. Его слова в воскресенье, 6 марта, приводит ТАСС.

Сенатор Скотт, не исключивший ввод войск США на Украину, по сути, призвал к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами, считает посол РФ.

Ранее Рик Скотт заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать свое ядерное оружие и «вернуть его домой», а созданную для него инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Как заявил министр, для России неприемлемо то, что американское ядерное оружие находится на территории нескольких европейских стран.

Марина Совина
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