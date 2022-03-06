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Названа дата эвакуции по гумкоридору из Харькова

Член делегации Арахамия заявил, что гумкоридор из Харькова могут организовать 6 марта
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: РИА Новости

Член украинской делегации на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что гуманитарный коридор из Харькова могут организовать в воскресенье. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Facebook.

«Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор», — написал Арахамия в ответ на комментарий пользователя.

Накануне стало известно, что власти Украины готовят гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Сум, Харькова и Херсона, а также пригорода Киева. Украинская сторона выразила надежду, что в воскресенье будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Вице-премьер Украины Ирина Верещук добавила, что в этом случае особенно важна помощь Красного Креста, который должен стать посредником в процессе организации гуманитарных коридоров.

5 марта Минобороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве отмечали, что маршруты выхода людей из города согласовывались с украинскими властями.

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Марина Совина
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