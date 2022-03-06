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Названо лекарство для профилактики тромбозов

Терапевт Алексеева призвала принимать аспирин после COVID-19 для профилактики тромбозов

Фото: Depositphotos

Терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева в интервью Ura.ru заявила, что аспирин является эффективным препаратом после перенесенного коронавируса. Он помогает подготовиться к длительным перелетам, считает специалист.

Алексеева назвала аспирин лекарством для профилактики тромбозов и призвала россиян его принимать после COVID-19 или после пройденной вакцинации от вируса.

«Аспирин эффективен при подготовке к полету после COVID-19 или вакцинации от коронавируса, так как во время длительного рейса может произойти сгущение крови. В западных компаниях препарат даже раздают тем, кто привился Pfizer и так далее. Выпил и полетел», — объяснила она.

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Терапевт добавила, что в течение десятилетий аспирин использовали как средство для профилактики тромбообразования. Препарат разжижает кровь и обладает противовоспалительным эффектом даже в малых дозах. Однако врач подчеркнула, что не стоит его пить каждый день без соответствующей медицинской рекомендации. Кроме того, стоит выбрать растворимый аспирин, чтобы «не нанести вред желудочно-кишечному тракту», — подчеркнула Алексеева.

В свою очередь врач-невролог Павел Хорошев добавил, что аспирин помогает избавиться от воспалений при коронавирусе. Однако его нельзя принимать детям до 12 лет, а взрослым стоит отнестись к этому средству с осторожностью. «И именно этот препарат, а не парацетамол, хорошо снимает воспаления при коронавирусе», — заключил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности аспирина для детей. У них препарат способен вызывать астму, отек мозга и печени.

Марина Совина
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