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Байден приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России

Байден в разговоре Зеленским поддержал решение Visa и Mastercard приостановить работу в РФ
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал решение Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что американский лидер напомнил о мерах, которые принимаются Соединенными Штатами, их союзниками, партнерами и частными компаниями для увеличения расходов России «в рамках ее агрессии на Украине». «В частности, он приветствовал решение, которое приняли вечером Visa и Mastercard», — сообщили в Белом доме.

6 марта Visa и MasterCard объявили об остановке операций в России. Выпущенные в стране карты этих платежных систем перестанут работать за рубежом, а выпущенные за границей карты прекратят работу в России. При этом, по данным ЦБ, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России.

Марина Совина
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