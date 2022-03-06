Байден приветствовал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России

Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал решение Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории России. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что американский лидер напомнил о мерах, которые принимаются Соединенными Штатами, их союзниками, партнерами и частными компаниями для увеличения расходов России «в рамках ее агрессии на Украине». «В частности, он приветствовал решение, которое приняли вечером Visa и Mastercard», — сообщили в Белом доме.

6 марта Visa и MasterCard объявили об остановке операций в России. Выпущенные в стране карты этих платежных систем перестанут работать за рубежом, а выпущенные за границей карты прекратят работу в России. При этом, по данным ЦБ, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России.