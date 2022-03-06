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Вирусолог оценил последствия снятия запрета на продажу продуктов без упаковки

Вирусолог Альтштейн посчитал неопасным снятие запрета на продажу продуктов без упаковки

Фото: Depositphotos

Снятие запрета на продажу продуктов без упаковки неопасно и не вызовет новой волны коронавируса. Такое мнение озвучил профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит издание «Подъем».

«Хлеб хорошо, когда упакован и ничьи руки его не касаются, но, в общем, это меры гигиенического характера. Влияния на эпидемию это не окажет», — сказал он.

Издание отмечает, что производители попросили вернуть возможность продажи товаров без упаковки из-за роста цен на нее на фоне пандемии. Сейчас это запрещено Роспотребнадзором. В Минпромторге обсуждают возможность разрешения продажи хлеба без упаковки, а также сахара и круп на развес.

Ранее 6 марта сообщалось, что за последние сутки в России госпитализировали 8242 пациента с COVID-19, при этом в стране зарегистрировали 79 863 новых случая коронавируса. Из больниц за тот же период выписались 149 060 человек.

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Игорь Дмитров
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