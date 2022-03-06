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Чеченские бойцы показали освобожденный от «Правого сектора» населенный пункт

Кадыров опубликовал видео из освобожденного от «Правого сектора» населенного пункта

Чеченские бойцы показали один из населенных пунктов Украины, который был освобожден от запрещенного в России «Правого сектора». Видео в своем Telegram-канале выложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня я получил еще одно видео от нашего БРАТА Бено. […] Его отряд освободил от националистов еще один населенный пункт. Бено говорит, что намерены идти до конца, пока не очистят украинскую землю от всех бандеровцев», — написал руководитель российского региона.

Ранее Кадыров заявил, что чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе. «У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — заявил он.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.

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Игорь Дмитров
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