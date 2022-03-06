Чеченские бойцы показали освобожденный от «Правого сектора» населенный пункт

Чеченские бойцы показали один из населенных пунктов Украины, который был освобожден от запрещенного в России «Правого сектора». Видео в своем Telegram-канале выложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня я получил еще одно видео от нашего БРАТА Бено. […] Его отряд освободил от националистов еще один населенный пункт. Бено говорит, что намерены идти до конца, пока не очистят украинскую землю от всех бандеровцев», — написал руководитель российского региона.

Ранее Кадыров заявил, что чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе. «У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — заявил он.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.