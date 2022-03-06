В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта. Оценки подорожания цветов у флористов разные, однако все замечают, что наценки выше, чем год назад. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что закупочная цена на импортные цветы в 2022 году выросла на 200 процентов, хотя обычно подорожание перед Международным женским днем составляет около 50 процентов.

Председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов сообщил, что закупочные цены перед праздников в текущем году вырастут на 15-20 процентов.

«Тут нужно понимать, что все равно цены формирует в конечном итоге потребитель. Потому что если человек не продаст цветок 8 марта, то 15-го он выкинет его на помойку. Поэтому важно, чтобы цена позволила продать цветы», — подчеркнул эксперт.

Ранее тюльпаны назвали лучшими цветами для подарка женщинам в Международный женский день. Президент Ассоциации флористов России Валентина Сафронова рассказала, что цветочные компании хорошо подготовились к 8 Марта в 2022 году, поэтому в магазинах можно найти различные виды цветов, например, ландыши, лилии, гортензии и многие другие.