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В Минобороны заявили о перелетевших через Румынию украинских самолетах

В Минобороны РФ заявили о перелете через Румынию и другие страны боевых самолетов Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинские боевые самолеты перелетели через Румынию и другие приграничные страны. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что использование аэродромов этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

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Генерал-майор также отчитался о ликвидации практически всей боеспособной авиации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Анна Щербакова
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