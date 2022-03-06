В Минобороны заявили о перелетевших через Румынию украинских самолетах

Украинские боевые самолеты перелетели через Румынию и другие приграничные страны. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что использование аэродромов этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

Генерал-майор также отчитался о ликвидации практически всей боеспособной авиации Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.