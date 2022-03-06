В Минобороны заявили о перелетевших через Румынию украинских самолетах
В Минобороны РФ заявили о перелете через Румынию и другие страны боевых самолетов Украины
Украинские боевые самолеты перелетели через Румынию и другие приграничные страны. Об этом заявил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Представитель ведомства подчеркнул, что использование аэродромов этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.
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