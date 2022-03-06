Макрон рассказал о работе над защитой ядерных объектов на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что стороны работают над защитой гражданских ядерных объектов Украины. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Макрон заявил, что Москва и Киев обеспечивают безопасность ядерных объектов на Украине.

«Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей», — рассказал он.

6 марта Макрон созвонился с Путиным. Во время беседы российский лидер рассказал коллеге о ходе переговорного процесса с Украиной. Он подчеркнул, что Москва готова вести диалог с Киевом, однако для этого она призывает соблюдать и выполнять требования российской стороны.

После этого Макрон провел телефонный разговор с Зеленским. Главы государств обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.