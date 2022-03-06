В ДНР сообщили об эвакуации более 300 человек из Мариуполя и его пригородов

Вопреки провокациям со стороны украинских националистов, представителям Донецкой народной республики (ДНР) удалось эвакуировать с территории города Мариуполь и населенных пунктов его пригородной зоны более 300 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее замначальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Украина отказалась гарантировать соблюдение режима тишины в Волновахе и Мариуполе. Он отметил, что по периметру взорванного 5 марта в Мариуполе дома находится охрана. По словам Басурина, сведения о пострадавших узнать не удается.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин.