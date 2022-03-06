Стало известно о драке с погибшими на матче чемпионата Мексики по футболу
В результате массовой драки в матче девятого тура чемпионата Мексики по футболу между «Керетаро» и «Атласа» погибли 17 человек. Об этом в Twitter сообщил журналист Давид Медрано.
Встреча прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, и была прервана на 62-й минуте из-за беспорядков на трибунах. К этому моменту «Атлас» вел со счетом 1:0. Изначально из доклада полиции стало известно о 22 пострадавших, а также о том что двое находятся в критическом состоянии.
На данный момент мексиканская лига совместно с правоохранительными органами расследует произошедшее. Встреча будет перенесена на новую дату.
16 февраля восемь футбольных болельщиков погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с автобусом в Перу. Все погибшие были фанатами эквадорской «Барселоны».