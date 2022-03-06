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Стало известно о драке с погибшими на матче чемпионата Мексики по футболу

Журналист Медрано сообщил, что на матче футбольного чемпионата Мексики погибли 17 фанатов

Фото: Sergio Gonzalez / AP

В результате массовой драки в матче девятого тура чемпионата Мексики по футболу между «Керетаро» и «Атласа» погибли 17 человек. Об этом в Twitter сообщил журналист Давид Медрано.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, и была прервана на 62-й минуте из-за беспорядков на трибунах. К этому моменту «Атлас» вел со счетом 1:0. Изначально из доклада полиции стало известно о 22 пострадавших, а также о том что двое находятся в критическом состоянии.

На данный момент мексиканская лига совместно с правоохранительными органами расследует произошедшее. Встреча будет перенесена на новую дату.

16 февраля восемь футбольных болельщиков погибли, еще несколько пострадали в результате ДТП с автобусом в Перу. Все погибшие были фанатами эквадорской «Барселоны».

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Алексей Гусев
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