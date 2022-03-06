Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов НХЛ до двух шайб

«Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке обыграл «Сиэтл Кракенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу столичной команды. В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Александр Овечкин, он также отметился двумя голевыми передачами. Еще один гол на счету соотечественника форварда — защитника «Кэпиталс» Дмитрия Орлова.

Овечкин забросил 764-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиян сократил до двух голов отставание от чеха Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории лиги.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.