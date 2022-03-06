Стало известно о плане США предоставить Украине истребители и штурмовики

Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 и получить взамен от США истребители F-16. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, 5 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса США с просьбой содействовать поставкам военных самолетов. Источники газеты также сообщают, что США в связи с этим рассматривают вариант, при котором Польша предоставила бы Киеву некоторое количество МиГ-29 и Су-25 взамен на истребители американского производства.

На данный момент сделка обсуждается между США и их партнерами в НАТО, уточняет WSJ. Подобный обмен техникой должен быть одобрен руководством как в Вашингтоне, так и в Варшаве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за полтора месяца до начала спецоперации России на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран, в том числе США и Британии.

Из-за сложной ситуации в республиках Россия в четверг, 24 февраля, начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Об этом в обращении к россиянам объявил президент России Владимир Путин.

