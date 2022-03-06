В МИД России обратились к пацифистам из-за ситуации на Украине

За полтора месяца до начала спецоперации России на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран, в том числе США и Британии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Вниманию пацифистов! За первые полтора месяца 2022 года (до начала спецоперации) на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы», — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, за последний месяц на Украину также поступило 2 тысячи тонн современного вооружения и боеприпасов. Представитель МИД напомнила, что с 2014 года США предоставили Украине военной помощи на 2,7 миллиардов долларов, при этом 650 миллионов из них — за 2021 год.

Швеция, Финляндия и Австрия также выражают готовность оказать содействие Киеву, следует из публикации дипломата. «Это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей», — подытожила Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.