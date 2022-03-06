Президент Сербии предрек «сдвиги» в мировой экономике из-за ситуации на Украине

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Kurir TV предрек «тектонические сдвиги» в мировой экономике и политике из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это создает проблемы для ВВП Сербии и ее граждан. Он отметил, что в настоящее время происходят перебои на мировом рынке многих товаров, «меняется вся глобальная политическая сцена».

«Последствия таковы, что мы, например, не можем импортировать из Измаила, это украинский порт, кокс для нашего сталелитейного производства. Не можем импортировать железо из РФ, потому что, что бы то ни было, под российским контролем на территории РФ или Украины не можем импортировать, и это создает проблемы для нашего ВВП», - сказал политик.

Вучич также сообщил о проблемах с поставками сырья для нефтепереработки в Сербии принадлежащей «Газпром нефти» компании НИС. Кроме того, он рассказал о поиске путей для ведения банковских расчетов с поставщиками из России и компаниями в энергетическом секторе. Он также заявил о резком росте цен на нефть и нефтепродукты.

Глава Сербии спрогнозировал мировой дефицит пшеницы, «так как вторая и четвертая страна по объему ее производства ведут боевые действия».

25 февраля Вучич заявил, что сербское правительство поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. «Сербия против рестрикций против любой страны, в том числе против России. Сербия уважает нормы международного права, но Сербия хорошо понимает свои нужды и, невзирая на желания других, имеет свои национальные интересы, уважает традиционную дружбу», — подчеркнул президент.