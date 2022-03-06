В Италии допустили присоединение Швейцарии и Австрии к НАТО

Швейцария и Австрия, придерживающиеся позиции нейтралитета, могут гипотетически принять решение о присоединении к НАТО. Такое развитие событий допустил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, Австрия и Швейцария могут пойти на подобный шаг в силу разных причин. Это в том числе проистекает из изменения конфигурации сил Европейского союза, который стремится тем самым избежать военных действий на континенте.

При этом специалист заявил, что в настоящее время призывы к вступлению в НАТО не звучат в Австрии и Швейцарии и предпосылок к этому пока не наблюдается.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что власти страны открыты к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО после поступления в финский парламент соответствующей гражданской инициативы. По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.