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В Италии допустили присоединение Швейцарии и Австрии к НАТО

Политолог Грациани заявил, что Швейцария и Австрия могут принять решение о членстве в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Швейцария и Австрия, придерживающиеся позиции нейтралитета, могут гипотетически принять решение о присоединении к НАТО. Такое развитие событий допустил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, Австрия и Швейцария могут пойти на подобный шаг в силу разных причин. Это в том числе проистекает из изменения конфигурации сил Европейского союза, который стремится тем самым избежать военных действий на континенте.

При этом специалист заявил, что в настоящее время призывы к вступлению в НАТО не звучат в Австрии и Швейцарии и предпосылок к этому пока не наблюдается.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что власти страны открыты к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО после поступления в финский парламент соответствующей гражданской инициативы. По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.

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Валентина Шварцман
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