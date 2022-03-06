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Российским госорганам предложили завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

Минцифры предложило российским госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Минцифры предложило российским госорганам завести аккаунты в Telegram и во «ВКонтакте». Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

По информации ведомства, многие сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках.

Отмечается, что «Яндекс», «Ростелеком» и VK готовы предоставить свои публичные «облака» для максимального быстрого переезда сайтов.

Ранее сообщалось, что Чернышенко дал поручение Минцифры России подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны.

В декабре прошлого года Минцифры предлагало компаниям HP, Acer и Lenovo установить российские операционные системы (ОС) на ноутбуки и компьютеры, которые продаются без операционной системы.

Марина Совина
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