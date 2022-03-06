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В ЛНР задержали двух планировавших теракты украинских разведчиков

В ЛНР задержали двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины

Фото: Николай Сидоров / РИА Новости

В Министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР сообщили о задержании двух агентов разведки Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, они планировали совершить серию терактов на территории республики, а также в России.

«6 марта текущего года Министерством государственной безопасности Луганской народной республики задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов, как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что агентов задержали в Луганске при попытке перевезти оружие и боеприпасы. Задержанные дают признательные показания.

Ранее межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что власти Украины наотрез отказываются выпускать иностранцев из страны, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру.

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Марина Совина
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