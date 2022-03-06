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Спорт

В сети появились лучшие моменты UFC 272

В сети появилось видео лучших моментов турнира UFC 272: Масвидаль против Ковингтона

Кадр: UFC Russia / YouTube

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке ивента сошлись американцы Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон. Последний добился победы единогласным решением судей.

В со-главном бою турнира Рафаэль Дос Аньос судейским решением победил соотечественника Ренато Мойкано. Также в рамках ивента Брайс Митчелл одолел Эдсона Барбозу. Кевин Холланд нокаутировал Алекса Оливейру, а молдавский тяжеловес Сергей Спивак — соперника из США Грега Харди.

В предварительном карде выступили Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков, которые тренируются под руководством Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy. Умар Нурмагомедов добился победы над Брайаном Келлехером, вынудив соперника сдаться. Уланбеков потерпел поражение, уступив Тиму Эллиоту.

Николай Костюков
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