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Назван срок работы российских карт Visa и Mastercard за рубежом

Альфа-Банк сообщил, что карты Visa и Mastercard банков РФ действуют за границей до 9 марта

Фото: Depositphotos

Назван срок работы российских карт Visa и Mastercard за рубежом — они будут действовать до 9 марта включительно. Об этом сообщает Telegram-канал Альфа-Банка.

Как отмечают в банке, с 10 марта карты продолжат работу на территории России.

Находящимся за границей обладателям карт Visa и Mastercard, открытых в российских банках, порекомендовали снять наличные, а россиянам — пересмотреть подписки на зарубежные сервисы и онлайн-кинотеатры.

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Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Такое решение было принято по причине введения антироссийских санкций.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что выданные ранее карты Visa и Mastercard продолжат работать в России до истечения сроков действия, а после будут перевыпущены на базе системы «Мир».

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Алевтина Запольская
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