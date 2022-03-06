МИД сообщил о проводимых странами НАТО «беседах» с россиянами

Спецслужбы стран НАТО вызывали на «некие беседы» российских граждан, которые взаимодействовали с дипломатами из России за рубежом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, сообщает ТАСС в воскресенье, 6 марта.

По ее сведениям, спецслужбы НАТО из США, Польши, стран Прибалтики подходили к россиянам в аэропортах и выясняли список контактов этих людей.

Захарова также подчеркнула, что в последнее время посольства России за рубежом живут как в блокаде. Они подвергаются хакерским атакам, добавила дипломат.

Настоящая травля наблюдается и по отношению к простым российским гражданам, находящимся за рубежом, пояснила Захарова.

Ранее МИД России предупредил Эстонию, Латвию и Литву об ответственности за «антироссийский психоз».

Захарова пригрозила странам Прибалтики, что нарушения в отношении дипломатических и консульских представительств России повлекут последствия.