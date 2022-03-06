Зеленский раскрыл подробности разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом новые санкции против России. Подробности разговора украинский лидер раскрыл в своем Twitter-аккаунте.

«В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ», — сообщил Зеленский.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Лидеры двух стран говорили с 18:18 до 18:50 по времени восточного побережья США, то есть с 02:18 до 02:50 воскресенья, 6 марта, по московскому времени.