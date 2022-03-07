США попросят Саудовскую Аравию увеличить объемы добычи нефти

Президент США Джо Байден планирует визит в Саудовскую Аравию, чтобы попросить государство увеличить объемы добычи нефти. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее глава государства критиковал Эр-Рияд, но теперь в свете повышения цены на нефть Вашингтон иначе расставляет приоритеты и пересматривает подход в сторону нормализации отношений, отмечается в публикации.

Белый дом отказался комментировать предстоящую поездку Байдена, отметив, что многие сведения об этом являются «преждевременными спекуляциями».

7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года более 128 долларов. Исторический максимум нефти этой марки фиксировался в 2008 году, когда стоимость барреля превысила 143 доллара.

