Германии предрекли «плохое» будущее из-за отказа от российского газа

Немецкий экономист Даниэль Штельтер заявил, что при отказе от российского топлива Запад и Германию ждут два негативных сценария развития событий. Об этом он сообщил в интервью журналу Focus.

Эксперт подчеркнул, что Запад ввел жесткие меры против Москвы. Однако он признал, что они мало повлияют на ситуацию из-за автономности экономики России и сохранения нефтегазовых доходов. Штельтер предрек ФРГ «плохое» и «очень плохое» будущее при отказе от российского газа.

«Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой», — подчеркнул он.

К первому сценарию экономист отнес стагфляцию, то есть рост цен при стагнации экономики Германии. Однако наихудшим развитием событий он посчитал полный отказ от российских нефти и газа. «Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет», — спрогнозировал Штельтер.

Специалист объяснил, что последствия ограничений испытают обе стороны, однако Германия столкнется с большими трудностями из-за «непропорционально высокой» зависимости от российских ресурсов.

«Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция растет одновременно», — заключил экономист.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил о непростой зиме без поставок российского газа и угля. Он также выступил за скорейший отказ от атомной энергетики.