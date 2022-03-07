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Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России

Южная Корея заявила о прекращении транзакции с Центробанком России

Фото: Pixabay.com

Сеул заявил о том, что Южная Корея прекратит транзакции с Центробанком России, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД республики.

«Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком России и другие», — отметили эксперты.

Ранее стало известно, что Южной Корее удалось добиться исключения из антироссийских санкций США, однако при этом республика обязуется ввести свои экспортные ограничения против Москвы. Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу провел консультации в США.

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Российский президент 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам главы государства, целью России является «демилитаризации и денацификации Украины».

Марина Совина
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