Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вопрос о биолабораториях США на Украине предложили поднять в Совбезе ООН

Военный обозреватель Литовкин: ОЗХО нужно изучить материалы из биолабораторий на Украине

Фото: Pixabay

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что тема американских биолабораторий в странах бывшего СССР является очень серьезной. Он предложил изучить найденные материалы из таких лабораторий на Украине экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также поднять этот вопрос в Совбезе ООН. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Это грубейшее нарушение Конвенции о запрещении биологического, бактериологического и токсинного оружия (Конвенция о биологическом оружии, одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 года). Но Соединенные Штаты не чураются ничем, если это в их интересах», — заявил Литовкин.

Он отметил, что США вынуждены создавать биолаборатории в других странах, поскольку законы не позволяют заниматься этим на своих территориях. Военный обозреватель также напомнил, что известно о расположении подобных американских лабораторий на территории Грузии.

«Эти вопросы надо освещать, массировано освещать в наших средствах массовой информации и ставить эти вопросы и в ОЗХО, и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Мир должен знать, кто является террористом, кто является нарушителем всех международных конвенций, законов и права», — рассказал эксперт.

Ранее в Министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР сообщили о задержании двух агентов разведки Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным ведомства, они планировали совершить серию терактов на территории республики, а также в России.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
TikTok приостановила работу в России из-за закона о фейках
В США сравнили F-35 с французским самолетом
Массированная DDoS-атака произошла на сайт RT на русском
Netflix приостановит работу в России
Вопрос о биолабораториях США на Украине предложили поднять в Совбезе ООН
Стали известны подробности о радиационном фоне на Запорожской АЭС
Миру предрекли голод без российской пшеницы
Находящимся в Молдавии россиянам дали совет по возвращению на родину
В России предложили заблокировать Instagram
Fazer приостановит деятельность в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.