В сети появилось видео лучших моментов дерби «Динамо» и «Спартака»

В сети появилось видео лучших моментов матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными «Динамо» и «Спартаком». Видеообзор доступен в YouTube-канале «Матч ТВ».

Дерби прошло 6 марта на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Хозяева дважды пропустили в первом тайме и не сумели отыграться. С 45-й минуты после удаления уругвайского хавбека бело-голубых Гильермо Валеры, который нарушил правила против атакующего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, «Динамо» играло в меньшинстве.

В составе красно-белых отличились ямайский форвард Шамар Николсон и нидерландский хавбек Квинси Промес. Их удары принесли «Спартаку» победы со счетом 2:0.

«Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице после 20 туров. «Спартак» занимает девятую строчку.