Курс доллара вырос до 131,25 рубля на рынке Forex

Российский рубль стал слабее по отношению к курсу доллара и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов на рынке Forex.

В ходе торгов на валютном рынке, согласно данным на 11:16 по Москве, доллар стоил 137,85 рубля. В 11:52 по Москве евро торговался по 147,51 рубля. Таким образом, как пишет агентство, ускорилось падение рубля — российская валюта упала до исторических минимумов.

В 12:51 по Москве стало известно, что российская валюта снова укрепила положение к доллару, который оказался на уровне 131,25 рубля, а курс евро снизился до 143,3 рубля.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова спрогнозировала сроки снижения курса доллара и укрепления рубля. По ее словам, кардинального ослабления российской валюты в 2022 году не произойдет, как и быстрого возвращения к значениям начала года.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин также заявил, что санкции Запада против России отразятся на экономике страны. При этом он призвал отказаться от продажи валют и рекомендовал россиянам хранить как доллары, так и евро. Согласно данным, из-за санкций может произойти спад ВВП России на 1,5 процента в 2022-м, а в 2023-м — на 2,5 процента и более. «Сейчас из-за санкций мы имеем дело с масштабной структурной перестройкой всей российской экономики», — подытожил он.