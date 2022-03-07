Эрдоган предложил использовать российский рубль в торговле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности использования российского рубля в торговле. Такое предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Президент Турции заявил, что обе страны могли бы использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань» для торговых отношений между двумя странами.

Путин в разговоре с Эрдоганом также сказал, что в ближайшее время Россия отправит Турции 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей, которые сейчас находятся в Азовском море.

Ранее Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации культуры России на Западе. Он дал критическую оценку разворачивающейся в ряде западных стран кампании в отношении культурных деятелей.

О разговоре Путина и Эрдогана стало известно в воскресенье, 6 марта. Президенты обсудили ситуацию на Украине, сложившуюся после объявления о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.