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Во Франции описали последствия разрыва связей с Россией

France Info заявило, что разрыв связей с РФ обернется серьезными последствиями для Франции

Фото: Pixabay

Издание France Info описало последствия разрыва связей Франции с Россией, отмечается, что подобный шаг станет серьезным испытанием для экономики.

Авторы статьи утверждают, что республика зависит от поставок стратегически важного российского сырья, например, цветных металлов для авиа- и автомобилестроения.

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Издание отмечает, что Россия в последние годы поставляла во Францию железную руду и цветные металлы, такие как алюминий, паладий, используемый в производстве нейтрализаторов для автомобилей, титан для авиапромышленности, никель, вольфрам для электроники, платину, медь и кобальт для батарей и ветряных турбин.

France info добавило, что несмотря на сокращение зависимости от ископаемых источников энергии, российский уголь остается для страны «лакомым куском», в 2020 году его импорт составил около 30 процентов от общего объема.

Ранее египетское издание Noonpost пришло к выводу, что новые санкции против России, которые вводит Запад, не достигнут своей цели. Отмечается, что российским властям удалось подготовится к трудностям за последние семь лет. Также в статье говорится, что все текущие решения Москва принимает с учетом перспективы новых санкций

Марина Совина
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