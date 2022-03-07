Во Франции описали последствия разрыва связей с Россией

Издание France Info описало последствия разрыва связей Франции с Россией, отмечается, что подобный шаг станет серьезным испытанием для экономики.

Авторы статьи утверждают, что республика зависит от поставок стратегически важного российского сырья, например, цветных металлов для авиа- и автомобилестроения.

Издание отмечает, что Россия в последние годы поставляла во Францию железную руду и цветные металлы, такие как алюминий, паладий, используемый в производстве нейтрализаторов для автомобилей, титан для авиапромышленности, никель, вольфрам для электроники, платину, медь и кобальт для батарей и ветряных турбин.

France info добавило, что несмотря на сокращение зависимости от ископаемых источников энергии, российский уголь остается для страны «лакомым куском», в 2020 году его импорт составил около 30 процентов от общего объема.

Ранее египетское издание Noonpost пришло к выводу, что новые санкции против России, которые вводит Запад, не достигнут своей цели. Отмечается, что российским властям удалось подготовится к трудностям за последние семь лет. Также в статье говорится, что все текущие решения Москва принимает с учетом перспективы новых санкций

