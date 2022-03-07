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Раскрыты детали новых санкций Канады против россиян

В список попавших под санкции Канады россиян попали Песков, Соловьев, Симоньян и Дерипаска
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян . Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В новый санкционный Канады попали такие российские граждане, как Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Олег Дерипаска. Такие детали новых санкций раскрывает агентство ТАСС.

О новых санкциях Канада, вводимых против еще десяти российских граждан в связи с проводимой на Украине специальной операцией стало известно ранее в понедельник, 7 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В начале марта Канада также анонсировала новые санкции против России, которые будут касаться в том числе ключевых членов компании «Газпром».

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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