Раскрыты детали новых санкций Канады против россиян

В новый санкционный Канады попали такие российские граждане, как Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Олег Дерипаска. Такие детали новых санкций раскрывает агентство ТАСС.

О новых санкциях Канада, вводимых против еще десяти российских граждан в связи с проводимой на Украине специальной операцией стало известно ранее в понедельник, 7 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. В начале марта Канада также анонсировала новые санкции против России, которые будут касаться в том числе ключевых членов компании «Газпром».

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.